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§ NG.kz
В 50 домах отключат горячую воду в Костанае в связи с устранением порывов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воды в многоэтажках не будет завтра, 18 сентября, с 9.00 до 18.00. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК". Причина отключения - устранение вновь выявленных порывов. Список домов читайте здесь.
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§ 211
Re: В 50 домах отключат горячую воду в Костанае в связи с...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4494
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вода горячая сейчас то и не нужна в принципе, конечно готовить сани нужно осенью..
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§ ША -ХИ-НЯ
Re: В 50 домах отключат горячую воду в Костанае в связи с...
ША -ХИ-НЯ


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 17.09.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ураааааа! нам на КСК- ПЕРЕВАЛОВКЕ не отключат ! мы счастливчики !! :lol: :lol:
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§ 211
В 50 домах отключат горячую воду в Костанае в связи с устранением порывов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4494
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ША -ХИ-НЯ:
ПЕРЕВАЛОВКЕ

На переваловке что еще,трущобы двухэтажные не все снесли?
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