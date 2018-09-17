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§ NG.kz
Благотворительный пробег в поддержку Татьяны Васильченко прошёл в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили "НГ" организаторы, заявки на участие подали 200 человек, но на старт пришли около сотни. Кроме забега, в программу вошли концерт, ярмарка и аукцион, на котором, в частности, продали перчатки боксера Василия Левита.
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§ 211
Re: Благотворительный пробег в поддержку Татьяны Васильченко...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4494
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы..
Жаль конечно что остальные кто лечится тут, им деваться некуда..
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