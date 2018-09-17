Sniper Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от содержания костанайской мечети #2





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 17:01 Цитата: Victor Yang:

Неужели у нас так мало прихожан в мечетях, что здание оказалось ненужным? Такое здание нельзя забрасывать, иначе лишимся архитектурного памятника.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779064&topic_id=35548&forumid=1#779064 Неужели у нас так мало прихожан в мечетях, что здание оказалось ненужным? Такое здание нельзя забрасывать, иначе лишимся архитектурного памятника.Источник:

- каждый ходит в свою понравившуюся мечеть. Эта мечеть долго простаивает, и потеряла своих прихожан. Была раньше КТЮЗом.