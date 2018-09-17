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§ NG.kz
Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от содержания костанайской мечети
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два года назад в Костанае открыли новую мечеть на ул. Маяковского и здание старой оказалось ненужным. Его отключили от отопления, перестали читать намаз и проводить праздники. Сейчас здание закрыто.
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§ Victor Yang
Re: Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10929
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.09.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели у нас так мало прихожан в мечетях, что здание оказалось ненужным? Такое здание нельзя забрасывать, иначе лишимся архитектурного памятника.
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§ Sniper
Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от содержания костанайской мечети
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 17.09.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Неужели у нас так мало прихожан в мечетях, что здание оказалось ненужным? Такое здание нельзя забрасывать, иначе лишимся архитектурного памятника.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779064&topic_id=35548&forumid=1#779064

- каждый ходит в свою понравившуюся мечеть. Эта мечеть долго простаивает, и потеряла своих прихожан. Была раньше КТЮЗом.
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§ 211
Re: Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4494
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз нельзя самим ремонтировать, то пусть это делает государство..
Тут все просто..
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§ юля елиссева
Re: Духовное управление мусульман Казахстана отказалось от...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1115
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 17.09.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вернуть в здание Театр юного зрителя! Жрецов в здание больше не пущать!
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