211 Re: Казахстанцев предупредили о двух новых видах гриппа #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4483

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:34 Цитата: Мичиган", "Гонконг" и "Брисбен",

Цитата: Мичигану" добавится "Сингапур" и "Колорадо



А где же наши названия?

Как то непатриотично звучит..

Где наш например Балдырган или например Мерекешка...

Глядишь, и о нас бы узнал быстрее весь мир..

Что то ономасты наши упускают свой шанс..