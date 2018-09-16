Sniper Re: Контролировать использование дронов в Казахстане будут по... #4





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:48 Цитата: 211:

500 штук стоят в супермаркетах дроны..

Так бы тоже купил, полезная штука.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32300 500 штук стоят в супермаркетах дроны..Так бы тоже купил, полезная штука.Источник:

купи лучше складную лестницу.... только не шваркнись с нее, когда что нибудь интересное увидишь....))))