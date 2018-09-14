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≡ Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33704
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану для спасения собственной экономики и национальной валюты нужно выйти из ЕАЭС. Поддерживаете ли вы эту точку зрения?
Результаты опроса

§ Victor Yang
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10928
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.09.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А этого разве мало?
Кредиты в связи с подорожанием, в еще большую кабалу загонят население.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779025&topic_id=35533&forumid=1&1537161312

Да я не про тот импорт говорю - я про товары повседневного спроса. А про кредиты - это уже отдельная история. В Ленинском Пути статья была недавно про перекредитованных граждан - в основном, клиенты МКО. Вот только посыл той статьи я не понял - то ли пожалеть тех д... неумных людей, то ли поругать государство или МКО.
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§ Обликоморале
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6021
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.09.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
я про товары повседневного спроса.

Так и этого у нас нет своего, практически.
Да и жрачка, на 80% привозная.
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§ maxsaf
Re: Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Но народ туда едет, два или три гос. языка.

В Канаде два гос. языка. А плотность населения и правда маленькая, если брать всю площадь страны. Но поскольку большая часть населения проживает в 300-километровой зоне вдоль границы - одна трансканадская магистраль решает большинство внутренних транспортных вопросов.
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§ MedVed820607
Re: Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 17.09.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи, резюмируя вышеизложенное - У Казахстана есть следующие направления где он может получать добавленную стоимость (тобиш зарабатывать деньги). 1. Добыча и экспорт полезных ископаемых (включая их первичную переработку, но только в том случае если переработанный продукт имеет спрос при экспорте). 2) производство продовольствия (в любом виде, при этом с упором на долгохранимые и приспособленные к длительным перевозкам) 3) туризм и сфера обслуживания 4) рентная плата за использование территории для транзита.
Вот в принципе и все. Все что подпадает туда будет развиваться и находить свой оплаченный спрос, остальное загнется без постоянных прямых вливаний со стороны государства.
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§ 211
Re: Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4483
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выйти из Таможенного Союза проблематично уже, но при желании можно..
Без этого Союза раннее процветали и в ус не дули..
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§ Sniper
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 17.09.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
туризм и сфера обслуживания

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779041&topic_id=35533&forumid=1#779041

- выкинь этот пункт, до тех пор пока интернет не станет доступным по всей территории Казахстана. Богатый турист в Казахстане - готовый висяк в райотделе.
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