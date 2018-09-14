Victor Yang Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану... #15





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10928

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:21 Цитата: Обликоморале:

А этого разве мало?

Кредиты в связи с подорожанием, в еще большую кабалу загонят население.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779025&topic_id=35533&forumid=1&1537161312 А этого разве мало?Кредиты в связи с подорожанием, в еще большую кабалу загонят население.Источник:

Да я не про тот импорт говорю - я про товары повседневного спроса. А про кредиты - это уже отдельная история. В Ленинском Пути статья была недавно про перекредитованных граждан - в основном, клиенты МКО. Вот только посыл той статьи я не понял - то ли пожалеть тех д... неумных людей, то ли поругать государство или МКО.