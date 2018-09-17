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§ NG.kz
27 жилых домов остаются без горячей воды в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33704
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По состоянию на утро 17 сентября без горячего водоснабжения в Костанае остаются 27 домов из 936. В том числе 10 домов - из-за капитального ремонта улицы Тауелсиздик, еще 17 - из-за порывов на теплосетях.
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§ Сергей_я
Re: 27 жилых домов остаются без горячей воды в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2578
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.09.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж. Писали же что все сети проверили. А в итоге запустили горячую воду и проблем куча
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