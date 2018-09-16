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§ NG.kz
Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33704
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере в матче-реванше против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Их поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел утром 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
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§ Инквизитоp
Re: Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 16.09.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ниче, Головкин проведет бои еще с 3-4 Мартиросянами и его снова будут считать непобедимым.
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§ drakon
Re: Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14568
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инквизитоp:
а Головкин 25 миллионов долларов.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32303

Ну а чё? Тоже - неплохо... :lol: ;-)
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§ Сабыр
Re: Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 16.09.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возраст....
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§ 211
Re: Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4483
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.09.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бокс это прежде всего бизнес..
А профессиональный бокс, профессиональный бизнес, где самое главное конечно же денежный эквивалент в американских бумагах..
Так что это более чем блестяще..
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§ drakon
Re: Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14568
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.09.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Возраст....

Надо же когда то начинать - проигрывать.
Теперь можно в Акимы Астаны - идти... :lol:
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§ Sniper
Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 17.09.18 - 14:41
Комментарий удален модератором.
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§ Trueman4400
Re: Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 17.09.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Болели Гена за тебя, ох как болели!
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