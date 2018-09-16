pro100tak Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Принципиальность нынче наказуема #6





(Пользователи) Сообщений: 208

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 19:58 Председатель Верховного суда Жакип Асанов - достаточно креативный и грамотный специалист и руководитель. Сколько он сделал в прокуратуре. Так же будет, надеюсь, в судебной системе.

"У нас, к сожалению, система отбора в судьи не срабатывала как жесткий фильтр, и к нам просочились "случайные", не готовые ни профессионально, ни морально нести высокий статус судьи. Поэтому и ошибки есть, и коррупция, и служебная зависимость. И командно-административный подход в судах тоже есть, как отмечали международные эксперты в прошлом году. Все это, безусловно, надо "выкорчевывать", потому что все эти вещи несовместимы с базовым, можно сказать, "святым" принципом правосудия - независимостью судьи", - говорится в обращении председателя Верховного суда.

Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/k-nam-prosochilis-sluchaynyie-jakip-asanov-ob-otbore-sudey-351433/

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Бусько надо обязательно обратиться с заявлением еще в его адрес.