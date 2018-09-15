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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33702
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То, что ожидается посещение нашей области президентом, стало понятно в первых числах сентября. На выезде из Костаная в сторону Рудного усилено скашивали траву в кюветах. По проспекту Абая вручную мыли все столбы.
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1923
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Господину Воронину всегда все не такИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778917&topic_id=35537&forumid=1&1537031559

Вы наверно статью не читали? Речь о другом немного :-x
Ну или читайте первые комментарии.Цитата:
Khalisi:
Не устану повторять, какие есть предложения для того, чтобы изменить мир, страну,двор, подъезд.....Одни доводы звучат, а дел мало. Воздух сотрясать легко.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778917&topic_id=35537&forumid=1&1537031559

А нам что тут дают возможность что то изменить? Просто обсуждаем как можем, что не так?Цитата:
Трэвэл:
Я мог бы вас направить туда...,Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778917&topic_id=35537&forumid=1&1537031559

Ну и как всегда !!!Нельзя без оскорблений? :lol: Как говорят в таких случаях : "далеко пойдёте" :-P

Вроде никого из нурликов не забыл? 8-)

[Исправлено: elektron, 15.09.2018 - 18:26]
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§ pro100tak
Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 208
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 16.09.18 - 03:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Не устану повторять, какие есть предложения для того, чтобы изменить мир, страну,двор, подъезд....
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32292&start=15&1537044009

О, конечно, есть предложение насчет изменения мира - упразднить комитет 300 или Бильдербергский клуб, или ввести туда Путина и Си Цзиньпина. Надеюсь, за мной не приедут за это. Про страну - доводы звучат на просторах различных форумов почти в виде предложений, кстати, не понял в данном случае, чем они различаются. Взять МВД - есть предложение. Состав УСБ на местах усилить на 30-40% численности несправедливо осужденными, привлекавшимися или что-то в этом роде (независимыми юристами, членов общественных советов туда ввести). Во дворы и подъезды поставить лучших друзей человеков - управдомов. К примеру, 211, Халиси, Трэвэла и др.
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2827
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.09.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поживем увидим , сейчас нельзя ни о чем загадывать , говорят воронок приедет и заберет надол
го
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§ Khalisi
Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
Khalisi


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Сообщений: 31
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 17.09.18 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Во дворы и подъезды поставить лучших друзей человеков - управдомов. К примеру, 211, Халиси, Трэвэла и др.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32292&start=30&1537156450
Не вопрос, с удовольствием. Уж лучше так, чем брызгать недовольной слюной на монитор компьютера, при этом бояться сказать слово, выйдя за пределы квартиры.
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* Обликоморале
Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6016
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.09.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
говорят воронок приедет и заберет надол
го

Призрак 37-го бродит?)
Цитата:
Khalisi:
при этом бояться сказать слово, выйдя за пределы квартиры.

А вы не бойтесь.
Выходите.
Говорите.
Тем более если есть что сказать по существу.
А то и вправду, все в монитор, да в монитор...
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