АбраКадабра Re: Очередная авария в Костанае #2





(Пользователи) Сообщений: 25

Регистрация: 28.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:35 Что за глупый вопрос автора? "КАК ТАК МОЖНО ЕЗДИТЬ?" Мы все люди, у нас у всех бежит кровь, мы не роботы запрограммированные ездить без ошибок!

Мы же не говорим когда самолет падает "Как так можно летать?" Авто аварии происходят каждую минуту на планете. "И на ровной почве, можно спотакнуться!"