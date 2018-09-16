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§ NG.kz
Очередная авария в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33702
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео аварии, произошедшей сегодня поздно вечером на перекрестке улиц Леонида Беды и Баймагамбетова, на редакционный WhatsApp "НГ" прислал пользователь @xsensarious.

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§ 211
Re: Очередная авария в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4480
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.09.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего непонятно кроме конечно песенки..
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§ АбраКадабра
Re: Очередная авария в Костанае
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.09.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за глупый вопрос автора? "КАК ТАК МОЖНО ЕЗДИТЬ?" :-) Мы все люди, у нас у всех бежит кровь, мы не роботы запрограммированные ездить без ошибок!
Мы же не говорим когда самолет падает "Как так можно летать?" :-) Авто аварии происходят каждую минуту на планете. "И на ровной почве, можно спотакнуться!"
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