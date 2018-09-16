elektron "Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных тоях #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1923

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:57 Цитата: NG.kz:

упор нужно сделать на национальные традиции, по примеру узбеков, турков, туркмен".Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778976&topic_id=35543&forumid=1&1537084307 упор нужно сделать на национальные традиции, по примеру узбеков, турков, туркмен".Источник:

Он хоть в курсе вообще, как они празднуют? наверное нет...

У нас тут турки "социальщики" так празднуют, что вся округа слышит их сигналы машин и музыку. Во всяком случае на свадьбах, пару раз приходилось наблюдать . А потом в Турцию и там социальную помощь можно гораздо эффективнее использовать, плюс квартиры на время "отпуска" по пол года и дольше сдают дальше или родственникам предоставляют, за что тоже денюжку получают, хотя хаты уже социалом оплачены. Не "хороший" пример однако от товарища спикера. Скромней нужно быть и честней. Нельзя же так!