/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцев предупредили о двух новых видах гриппа		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Казахстанцев предупредили о двух новых видах гриппа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33702
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жандарбек Бекшин сообщил, что если в прошлом году в Казахстане присутствовало 3 типа гриппа: "Мичиган", "Гонконг" и "Брисбен", то в текущем на территории страны ожидают еще два новых типа вируса.
Читать новость

§ 211
Re: Казахстанцев предупредили о двух новых видах гриппа
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4480
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мичиган", "Гонконг" и "Брисбен", 

Цитата:
Мичигану" добавится "Сингапур" и "Колорадо


А где же наши названия?
Как то непатриотично звучит..
Где наш например Балдырган или например Мерекешка...
Глядишь, и о нас бы узнал быстрее весь мир..
Что то ономасты наши упускают свой шанс..
Профайл

§ Sniper
Re: Казахстанцев предупредили о двух новых видах гриппа
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 469
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 17.09.18 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Мерекешка..

хорошая идея.....только нужно вначале сдохнуть от этого гриппа....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Обликоморале

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 177
Пользователей: 1
Всего: 178

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх