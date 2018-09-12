Цитата: drakon:

Марик, я же не каждый день ем такую картошку.

Может раз в 2 недели. Злоупотреблять вредной едой-

Мне казалось немцы вообще не едят жареное..

Как то в немецком отеле они почему то на нас с интересом смотрели, как мы с утра, подумать только на халяву набираем мясо, мясо и еще раз мясо, тогда как они брали себе одно яйцо на какой то дивной подставке, ножик, немного жема и кофе или чай что ли..

Хлеб они тоже не ели..

Наверно потому их братва с Великой Отечественной до сих пор живет..