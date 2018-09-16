таноми52 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Принципиальность нынче наказуема #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 153

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:36 замечания руководства воспринимает критично».



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32293?1537093221



Видимо, главный грех! Ведь в судебной системе всё руководство критике не подлежит! Оно же "идеально", даже мысли нельзя допускать, что есть какие-то изьяны!



«В общественной жизни коллектива принимает пассивное участие, в период подписной кампании плохо принимает участие при подписке дополнительных изданий»



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32293?1537093221



Ну, а это вообще смешно! Почему не "проработали" её на комсомольском собрании?



И на основании этой лабуды "квалифицированная комиссия Судебного жюри признала Бусько несоответствующей занимаемой должности ввиду профессиональной непригодности"?

Видимо, кость в горле эти, в наше время единичные, принципиалы у всяких "квалифицированных комиссий"!