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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Принципиальность нынче наказуема
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33701
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне доводилось бывать на многих судебных процессах. Участвовать или наблюдать - не столь уж важно. Чья-то манера ведения процесса доставляла почти эстетическое удовольствие, чья-то - наталкивала на мысль о предопределенности судебного решения.
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§ drakon
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Принципиальность нынче наказуема
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14561
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наталья Алексеевна, идите на пенсию... :-o
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Принципиальность нынче наказуема
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4469
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.09.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот Ахмеджанова жалко..
Тоже ведь несправедливо..
Да Господи, давайте жалеть теперь всех чиновников, кто сидел там по целых 30 лет..
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§ bgb
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Принципиальность нынче наказуема
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4057
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.09.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
однажды давно сталкивался с ней на процессе.
понравилась ее работа: очень профессионально, тактично, лаконично и справедливо...
а тут, скорее всего, роль сыграло "замечания руководства воспринимает критично"...
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§ drakon
Аркадий ДЕНИСОВ: Принципиальность нынче наказуема
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14561
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
а тут, скорее всего, роль сыграло "замечания руководства воспринимает критично"..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778975&topic_id=35541&forumid=1#778975

Не "замечания" руководства, а "советы" - руководства... :lol:
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* таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Принципиальность нынче наказуема
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.09.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
замечания руководства воспринимает критично».

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32293?1537093221

Видимо, главный грех! Ведь в судебной системе всё руководство критике не подлежит! Оно же "идеально", даже мысли нельзя допускать, что есть какие-то изьяны!

«В общественной жизни коллектива принимает пассивное участие, в период подписной кампании плохо принимает участие при подписке дополнительных изданий»

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32293?1537093221

Ну, а это вообще смешно! Почему не "проработали" её на комсомольском собрании?

И на основании этой лабуды "квалифицированная комиссия Судебного жюри признала Бусько несоответствующей занимаемой должности ввиду профессиональной непригодности"?
Видимо, кость в горле эти, в наше время единичные, принципиалы у всяких "квалифицированных комиссий"!
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