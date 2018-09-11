drakon Re: Установлен подозреваемый в убийстве водителя КамАЗа в... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14561

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:49 Цитата: Обликоморале:

Ну это еще только подозреваемый и вину надо доказать.

У нас и невинных периодически цепляют.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32252 Ну это еще только подозреваемый и вину надо доказать.У нас и невинных периодически цепляют.Источник:

И убийц - Дарши, и тётки в Мичурино, и водителя КАМАЗа -

все задержаны и... тишина. Наверное дальше - ничего не-

получается. Главное в МВД РК - отчитались. А там хоть трава - не расти.

НГ - сделали запросы в ДВД. Так нужно - контролировать.

А то тишина - полнейшая. Когда - тихо,значит все успокоились,

особенно общественность. А чё? "Покукарекали" - пару дней

и благополучно забыли всё. Советую НГ - держать руку -

на пульсе...