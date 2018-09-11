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§ NG.kz
Установлен подозреваемый в убийстве водителя КамАЗа в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33701
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 сентября в 10 км от Лисаковска (в 12 километрах от поселка Жамбасколь Тарановского района) был найден КамАЗ с госномером 551 ЕЕА 10, в котором обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки.
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§ drakon
Re: Установлен подозреваемый в убийстве водителя КамАЗа в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14561
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять - тайна следствия?...
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§ Vital
Re: Установлен подозреваемый в убийстве водителя КамАЗа в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6169
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот видешь Бакчан. Я тебе говорил что нету у нас дорожных разбойников . Местный дуралей какой то. В полиции тоже не глупые. Знают где искать. Могут когда захотят.
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§ Обликоморале
Re: Установлен подозреваемый в убийстве водителя КамАЗа в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6014
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.09.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Есть у нас " дорожные разбойники", тебе ли не знать.
Цитата:
Vital:
В полиции тоже не глупые. Знают где искать. Могут когда захотят.

Ну это еще только подозреваемый и вину надо доказать.
У нас и невинных периодически цепляют.
Так что давай, пока не будем говорить "гоп".
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§ drakon
Re: Установлен подозреваемый в убийстве водителя КамАЗа в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14561
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну это еще только подозреваемый и вину надо доказать.
У нас и невинных периодически цепляют.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32252

И убийц - Дарши, и тётки в Мичурино, и водителя КАМАЗа -
все задержаны и... тишина. Наверное дальше - ничего не-
получается. Главное в МВД РК - отчитались. А там хоть трава - не расти.
НГ - сделали запросы в ДВД. Так нужно - контролировать.
А то тишина - полнейшая. Когда - тихо,значит все успокоились,
особенно общественность. А чё? "Покукарекали" - пару дней
и благополучно забыли всё. Советую НГ - держать руку -
на пульсе... 8-)
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