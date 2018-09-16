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§ NG.kz
"Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных тоях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33701
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев осудил расточительность и роскошь при проведении торжеств. Он подчеркнул, что "упор нужно сделать на национальные традиции, по примеру узбеков, турков, туркмен".
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§ 211
Re: "Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4468
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.09.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги заработал, и что, неужели он не имеет право их с большим удовольствием потратить?
Какой то маразм вообще..
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§ bgb
Re: "Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4057
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.09.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотелось бы посмотреть, насколько скромно проводят подобные мероприятия сами сенаторы и их родственники. ;-)
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§ elektron
"Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных тоях
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1923
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.09.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
упор нужно сделать на национальные традиции, по примеру узбеков, турков, туркмен".Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778976&topic_id=35543&forumid=1&1537084307

Он хоть в курсе вообще, как они празднуют? наверное нет...
У нас тут турки "социальщики" так празднуют, что вся округа слышит их сигналы машин и музыку. Во всяком случае на свадьбах, пару раз приходилось наблюдать ;-) . А потом в Турцию и там социальную помощь можно гораздо эффективнее использовать, плюс квартиры на время "отпуска" по пол года и дольше сдают дальше или родственникам предоставляют, за что тоже денюжку получают, хотя хаты уже социалом оплачены. Не "хороший" пример однако от товарища спикера. Скромней нужно быть и честней. Нельзя же так! 8-)
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