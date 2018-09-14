таноми52 Re: Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль? #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 152

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:33 Цитата: bgb:

нам в школе все время внушали, что дантес виноват был во всем.

а теперь оказалось, что он правильным пацаном был...

и волыной владел лучше...

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32295#778953 нам в школе все время внушали, что дантес виноват был во всем.а теперь оказалось, что он правильным пацаном был...и волыной владел лучше...Источник:





В связи с чем "оказалось"? Потому что так утверждает 211 - 112?

То, что Пушкин плохо владел пистолетом, — миф. После тяжелого ранения он сумел произвести ответный выстрел, ранив Дантеса.