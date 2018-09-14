/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото памятника Пушкина в Лисаковске в Instagram "НГ" прислала Екатерина.
Читать новость

§ yudjin
Re: Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5511
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.09.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видимо место для Лисакбатыра освободили - основателя Лисаковска. ;-)
Профайл

§ Sniper
Re: Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 467
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.09.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко человека. Ни за что погиб. Мог бы посадить сзади в укрытии за собой хорошего стрелка- киллера. При подъема пистолета Пушкина, этот стрелок ухлопывает Дантеса, как куропатку. Пушкину только остается стрельнуть холостым патроном в падающего дуэлянта.
Профайл

§ 211
Re: Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красиво стоит..
А дуэль то тут причем?
Дуэль в связи с переносом должны делать вы сами, но вы ведь не станете и найдете кучу отговорок..
Профайл

§ bgb
Re: Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4054
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 15.09.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
яйцо еще не упало, но куча народу уже определила, что внутри была курочка ряба, которая должна была снести золотое яичко...
лишь бы не повторилась карабалыкская история...
Профайл

§ юля елиссева
Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1114
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.09.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может в Лисаковске решили восстановить историческую справедливость и поставить памятник Дантесу? Он ведь вышел победителем дуэли!
Профайл

§ 211
Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.09.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше богатыри были, не то что нонешнее племя..
Сейчас даже номер телефона личного даешь, чтобы поговорить о накопившихся личных каких то претензиях, у кого они накопились, нет говорят, мы в интернете только можем анонимно и трусливо..
А Пушкин и Дантес были настоящими мужиками, мое почтение..
Профайл

§ bgb
Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4054
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.09.18 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А Пушкин и Дантес были настоящими мужиками, мое почтение..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778895&topic_id=35532&forumid=1#778895

нам в школе все время внушали, что дантес виноват был во всем.
а теперь оказалось, что он правильным пацаном был...
и волыной владел лучше...
Профайл

§ таноми52
Re: Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.09.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
нам в школе все время внушали, что дантес виноват был во всем.
а теперь оказалось, что он правильным пацаном был...
и волыной владел лучше...
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32295#778953



В связи с чем "оказалось"? Потому что так утверждает 211 - 112?
То, что Пушкин плохо владел пистолетом, — миф. После тяжелого ранения он сумел произвести ответный выстрел, ранив Дантеса.
Профайл

§ Sniper
Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 467
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 16.09.18 - 02:04
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 57
Пользователей: 0
Всего: 57

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх