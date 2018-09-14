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§ NG.kz
С 1 октября расширяется перечень видов деятельности, при которых необходимы кассовые аппараты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Палата предпринимателей Костанайской области информирует о новых требованиях налогового законодательства по наличию контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных, которые вступают в силу через две недели.
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§ Горожанин_kst
Re: С 1 октября расширяется перечень видов деятельности, при...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1263
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.09.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доброго дня, господа!
Новость не из приятных, конечно, но она была ожидаема.
Тем не менее есть небольшое замечание и ремарка к налоговикам - авторам и исполнителям сего "шедевра". Вы, господа, априори во главу угла должны ставить Налоговый кодекс, так? Он выше всех принимаемых вами актов и постановлений по статуту. И это безусловно!
В этом самом кодексе, в последней его редакции специально оговорен порядок действий при дополнении требований к применению онлайн ККМ по отдельным видам предпринимательской деятельности. Так вот, там чёрным по белому написано, данное требование вступает в законную силу по истечении 90 дней с момента его опубликования в официальных СМИ. Постановление было принято 22 августа, опубликовано на платформе Адилет 1 сентбря сего года. Соответственно требовать наличие этих машин у оговоренной части предпринимательского сообщества налоговики в праве не ранее 1 декабря сего года. А все инсинуации, допущенные в подзаконном акте, идущие в разрез с кодексом - в топку! С налоговиками, требующими иного, и налагающими на вас взыскание за неисполнение незаконного требования к 1-му октября смело назначайте встречу в суде.
НЕ совсем понятна эта байга со сроками, дополнения планировались с 1 января, но, похоже в расклад вмешалась ротация, вознёсшая подписанта этих указов в кресло столичного градоначальника из кресла министра финансов. Пришлось в ускоренном порядке "отвечать" за авансы)? Кто знает в какую сторону "приемник" развернёт оглобли? Очень на то похоже.
Думаю при создании ажиотажа, а он уже начинает нагнетаться, будет создан искусственный дефицит на эти самые ККМ. Если же подходить к исполнению постановления строго по букве закона (дать предпринимателям оговорённые 90 дней), поставщики справятся с задачей обеспечить всех нуждающихся в данной технике.
Так что ДА ЗДРВАВСТВУЕТ ЗАКОН и БЛАГОРАЗУМИЕ!
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§ bgb
Re: С 1 октября расширяется перечень видов деятельности, при...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4054
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 14.09.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
горожанин молодец! ;-)
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§ bgb
С 1 октября расширяется перечень видов деятельности, при которых необходимы кассовые аппараты
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4054
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 14.09.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Соответственно требовать наличие этих машин у оговоренной части предпринимательского сообщества налоговики в праве не ранее 1 декабря сего года.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778810&topic_id=35528&forumid=1#778810

с 1 декабря список еще может расшириться и углубиться)))
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§ alex_60
С 1 октября расширяется перечень видов деятельности, при которых необходимы кассовые аппараты
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1226
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
с 1 декабря список еще может расшириться

Так вроде все поголовно уже,
Кроме воров, скотокрадов и убийц. И подобных.
Ими что ли расширят?

[Исправлено: alex_60, 14.09.2018 - 23:08]
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§ bgb
С 1 октября расширяется перечень видов деятельности, при которых необходимы кассовые аппараты
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4054
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.09.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Кроме воров, скотокрадов и убийц. И подобных.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778864&topic_id=35528&forumid=1#778864

правильно!
пошел кого-то ограбил и сразу с награбленного заплатил налог. тебя опознали, нашли, задержали и судят.
но на суде ты предъявляешь квиток об уплате налога!!!
и сразу судья в недоумении: вроде ограбил, но с прибыли заплатил налог. уже вроде и не ограбил, потому как прибыль узаконил...)))
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