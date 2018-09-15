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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То, что ожидается посещение нашей области президентом, стало понятно в первых числах сентября. На выезде из Костаная в сторону Рудного усилено скашивали траву в кюветах. По проспекту Абая вручную мыли все столбы.
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1922
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Господину Воронину всегда все не такИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778917&topic_id=35537&forumid=1&1537031559

Вы наверно статью не читали? Речь о другом немного :-x
Ну или читайте первые комментарии.Цитата:
Khalisi:
Не устану повторять, какие есть предложения для того, чтобы изменить мир, страну,двор, подъезд.....Одни доводы звучат, а дел мало. Воздух сотрясать легко.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778917&topic_id=35537&forumid=1&1537031559

А нам что тут дают возможность что то изменить? Просто обсуждаем как можем, что не так?Цитата:
Трэвэл:
Я мог бы вас направить туда, откуда мать родила,Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778917&topic_id=35537&forumid=1&1537031559

Ну и как всегда !!!Нельзя без оскорблений? :lol: Как говорят в таких случаях : "далеко пойдёте" :-P

Вроде никого из нурликов не забыл? 8-)

[Исправлено: elektron, 15.09.2018 - 18:26]
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§ pro100tak
Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 16.09.18 - 03:05
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