elektron Николай ВОРОНИН: К нам едет президент #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1922

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:17 Цитата: Vradon:

Господину Воронину всегда все не такИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778917&topic_id=35537&forumid=1&1537031559 Господину Воронину всегда все не такИсточник:

Вы наверно статью не читали? Речь о другом немного

Ну или читайте первые комментарии.Цитата: Khalisi:

Не устану повторять, какие есть предложения для того, чтобы изменить мир, страну,двор, подъезд.....Одни доводы звучат, а дел мало. Воздух сотрясать легко.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778917&topic_id=35537&forumid=1&1537031559 Не устану повторять, какие есть предложения для того, чтобы изменить мир, страну,двор, подъезд.....Одни доводы звучат, а дел мало. Воздух сотрясать легко.Источник:

А нам что тут дают возможность что то изменить? Просто обсуждаем как можем, что не так?Цитата: Трэвэл:

Я мог бы вас направить туда, откуда мать родила,Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778917&topic_id=35537&forumid=1&1537031559 Я мог бы вас направить туда, откуда мать родила,Источник:

Ну и как всегда !!!Нельзя без оскорблений? Как говорят в таких случаях : "далеко пойдёте"



Вроде никого из нурликов не забыл?



[Исправлено: elektron, 15.09.2018 - 18:26]