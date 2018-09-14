Цитата: kbkz1980:

Но мне хотелось чуть другого,вальс ,румба и т.д.

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думаю у нас нет . может не знаю.

в москвах,

в аргентинах точно. тут я уверен.

был тут у нас один

А.Кальницкий, сейчас в москвах эти занимается.