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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14552
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
если сам найдет, значит действует.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778938&topic_id=25576&forumid=2#778938

А как я буду знать? Нашел или нет?... :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1921
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А как я буду знать? Нашел или нет?... Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778940&topic_id=25576&forumid=2&1537022904

ну по "морде" довольной определишь :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
как я буду знать? Нашел или нет?..

За добавкой прибежит.
Если подейсвовало.
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