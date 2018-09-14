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Куратор темы: Обликоморале
§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Гена плюх навешает " рыжему", да?))

Хотелось бы.
Но спорт такое дело.
Один удар все может решить.
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§ kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3748
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.09.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может кто подскажет,где у нас спортивные бальные танцы для взрослых?Заранее спасибо.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фламенко для взрослых втор., четв. с 18:30 до 19:45
это бальный танец?
а может за этим вообще скрыто другое.
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§ kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3748
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.09.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо Дорогой!Чувствую ты Кастаньетами владеешь хорошо)).Но мне хотелось чуть другого,вальс ,румба и т.д.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Но мне хотелось чуть другого,вальс ,румба и т.д.
/quote]

думаю у нас нет . может не знаю.
в москвах,
в аргентинах точно. тут я уверен.
был тут у нас один
А.Кальницкий, сейчас в москвах эти занимается.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати набери его имя в гугле. там координаты.
можешь спросить по Кустанаю.
он сам кустанайский..
www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=513&storyid=22420
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но похоже он там больше инсталяциями баалов занимается.
на старости лет.
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§ kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3748
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.09.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да Шура,нашла эту статью сейчас,балы,Царицыно и т.д
На форуме народу много,а може кто подсобит.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
може кто подсобит.

У тебя то ключевое слово "спортивные", так понимаю.
Всяких чунга-чанга много вроде.
Но бальных спортивных, да еще для взрослых.
Ну как по телику. Думаю здесь нет.
Таи же другой уровень финансовый как понимаю.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
На форуме народу много

Десять человек.
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§ drakon
Антифлуд для адекватныхъ.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14552
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Десять человек.

Вместе с анонимами. Но они совета - не могут дать... :lol:
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§ kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3748
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.09.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Всяких чунга-чанга много вроде.

Да,этого полно,тряски животом и задом,стрип пластика и танцы с бубном)))вульгарненько всё это,да и мастерства особого не надо,бальные -это другой уровень мышления.
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§ drakon
Антифлуд для адекватныхъ.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14552
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
,бальные -это другой уровень мышления.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778946&topic_id=34986&forumid=2#778946

Это про SEX, сказал главный танцор москвы и Кустаная... :lol:
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
это другой уровень мышления.

По другому скажу.
Это уровень не КОстаная точно.
Тут батыры, рухнама...
А ты тут со спортивными бальными.
Что то за Гену я волнуюсь.
Это есть. То
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