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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То, что ожидается посещение нашей области президентом, стало понятно в первых числах сентября. На выезде из Костаная в сторону Рудного усилено скашивали траву в кюветах. По проспекту Абая вручную мыли все столбы.
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.09.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"... можно заметить, что у нас сложился культ Назарбаева..."

"... 99% наших чиновников принадлежат одной партии - «Нур-Отан»"

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32292


Вспоминается :

Прошла зима, настало лето,
И я от радости кричу:
"Спасибо партии за это,
И лично Леониду Ильичу!"

Недалеко в этом от СССР ушли
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§ Обликоморале
Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6012
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.09.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Недалеко в этом от СССР ушли

Какой ушли?
Если только алга и обогнали даже.
Но в ракурсе зеркала ...кривоватого.
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.09.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо что приезжает..
В такие дни можно трасса Костанай Рудный спокойно по 140 гнать и по городу 80 прешь, никто не обращает внимания..
Кстати камеры наставлены, а они интересно, штрафуют кортеж президента, несущийся по городу в среднем за 130?
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§ drakon
Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14544
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
"Спасибо партии за это,
И лично Леониду Ильичу!"

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778871&topic_id=35537&forumid=1#778871

Я скажу вам - не молчА,
Обогнали Ильича... :-o
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§ Козлов я
Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 210
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.09.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Отключают их в это время. так что можешь смело ехать с такой же скоростью.
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.09.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нашумевшая программа «7-20-25» ажиотажа не

А как она пойдет, если население выбрали, которое не имеет ни кола ни двора за душой, ни даже элементарной дачи для картошки и огурцов?
Обычно это или молодые очень, кого родоки не смогли обеспечить, или бомжи..
У нормальных людей и квартира и дача и авто уже имеется, но таких просто отшили..
В результате дают только своим, которые попереписывали недвижуху на сыновей, мужей, жен..
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.09.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Отключают их в это время. так что можешь смело ехать с такой же скоростью.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32292#778881

А может просто сотрут видео президента, а других к стенке?
Столько навара ведь пропадет..
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§ yudjin
Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5511
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.09.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в сторону Рудного усилено скашивали траву в кюветах.

оооо, это древняя традиция из великого писания рухнамы, зародилась аккурат в расцвет незалэжности, когда каждый средний и мелкий бай, наделённый властью и лехусом, дабы поднять свой невнятный рейтинг, пустить пыль в глаза и создать иллюзию процветания, выгонял на покос, покрас и подметос подневольных куталаповских бюджетников... А те знай себе исполняли прихоти... раболепно и беспрекословно...
Такая вот рухнама, однако...
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§ yudjin
Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5511
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.09.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот его слова:«А кто-нибудь видел в этих странах нищих пенсионеров?"

Забавно, что мудрая политика 27 лет незалэжности привела к наличию нищих бесквартирных пенсионеров?

Цитата:
таноми52:
Недалеко в этом от СССР ушли

Та не, просто красный кумач поменяли на бирюзовый и взяли самое плохое от союза, разбавив всё развратом и безнаказанностью.
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§ Victor Yang
Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10926
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.09.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хотелось бы спросить: «А кто-нибудь видел в этих странах нищих пенсионеров? Там они с квартирами и путешествуют по миру». Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32292

Хотелось бы спросить: у нас пенсионеры - нищие? У нас зарплаты, порой, ниже чем пенсии. И насчет пенсионеров с квартирами - в "этих странах" хорошо развито арендное жильё и покупать свою квартиру, порой, смысла нет.
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§ elektron
Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот его слова: «Кто-нибудь видел очереди на квартиры в Германии, во Франции или в Америке?»

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32292?1536995597
Не знаю как где, но в Германии есть, правда людям уже есть где жить и ищут улучшение или удешевление жилищных условий просто.
«А кто-нибудь видел в этих странах нищих пенсионеров? Там они с квартирами и путешествуют по миру».

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32292?1536995597

Забота о пенсионерах конечно хорошо, но хотя бы обеспечили им достойную старость, не говоря про рабочих, у которых ЗП часто меньше чем пенсия у некоторых пенсионеров. К чему весь этот пафос?
Может всё потому ,что:
"У нас все решает не правительство, не парламент, а президент"

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32292?1536995597

А на местах всё равно всё как и 30-ть лет назад?
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.09.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчет упразднения очередей..
Ну допустим на троят они и введут в кабалу на 25 лет все поголовно население и дальше?
То есть людишки будут 25 лет привязаны ровно к одному месту, все будут исправно платить последние деньги и если кризис, опять там Россия чего учудит, то тогда что?
Зарплаты не будет, потому что цифровизация и модернизация и за тебя стоит уже где то робот, которому платить не нужно и это будет в ближайшее десятилетие..
Пойдет массовое банкротство сегодняшних далеко не богатых ипотечников которые 25..
Стройфирмы само собой обанкротятся вместе с банками, которые росли на строительстве..
А если человечек захочет коровушку, переехать или еще куда?
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§ Trueman4400
Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 15.09.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особенно меня убила фраза, что в зарубежом нет нищих пенсионеров. Очередное популистское мнение, основанное на пропаганде запада. А сколько у них нищих молодых людей, и детей, которые не получают даже основ образования?
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§ Trueman4400
Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 15.09.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И в той же Германии очень развита дискриминация: если дети - чистые немцы, или ты не метис, то и пособия и зп получаешь автоматически больше.

[Исправлено: Trueman4400, 15.09.2018 - 15:48]
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