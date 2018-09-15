elektron Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1920

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:20 Вот его слова: «Кто-нибудь видел очереди на квартиры в Германии, во Франции или в Америке?»



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32292?1536995597

Не знаю как где, но в Германии есть, правда людям уже есть где жить и ищут улучшение или удешевление жилищных условий просто.

«А кто-нибудь видел в этих странах нищих пенсионеров? Там они с квартирами и путешествуют по миру».



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32292?1536995597



Забота о пенсионерах конечно хорошо, но хотя бы обеспечили им достойную старость, не говоря про рабочих, у которых ЗП часто меньше чем пенсия у некоторых пенсионеров. К чему весь этот пафос?

Может всё потому ,что:

"У нас все решает не правительство, не парламент, а президент"



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32292?1536995597



А на местах всё равно всё как и 30-ть лет назад?