elektron Re: Новый закон по вопросам ЖКХ решит проблему с лифтами - МИР... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1920

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:34 Цитата: 211:

Не понял, в ресторане или гостинице по Баймагамбетова лифты уже делают?Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32298?1536993103 Не понял, в ресторане или гостинице по Баймагамбетова лифты уже делают?Источник:

Цитата: 211:

Вот бы у меня на Аль Фараби 45 тоже так бы сделалиИсточник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32298?1536993103 Вот бы у меня на Аль Фараби 45 тоже так бы сделалиИсточник:

А они там есть или были?