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§ NG.kz
Новый закон по вопросам ЖКХ решит проблему с лифтами - МИР РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ходе заседания правительства РК был одобрен проект закона, в рамках которого акиматы будут наделены дополнительными полномочиями, связанными с ремонтом фасадов, крыш, ремонтом и заменой лифтов, осуществлением контроля в сфере газа.
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§ 211
Re: Новый закон по вопросам ЖКХ решит проблему с лифтами - МИР...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.09.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, в ресторане или гостинице по Баймагамбетова лифты уже делают?
Так, мельком взглянул..
Вот бы у меня на Аль Фараби 45 тоже так бы сделали, тогда и можно поддержать эту программу..
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§ elektron
Re: Новый закон по вопросам ЖКХ решит проблему с лифтами - МИР...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не понял, в ресторане или гостинице по Баймагамбетова лифты уже делают?Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32298?1536993103

Цитата:
211:
Вот бы у меня на Аль Фараби 45 тоже так бы сделалиИсточник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32298?1536993103

А они там есть или были?
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§ drakon
Re: Новый закон по вопросам ЖКХ решит проблему с лифтами - МИР...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14544
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

которые определяют, какие лифты имеют право производить здесь,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32298

Так в КОстанае уже лифты - производят?
Мне кажется,что даже лифчики - нет... :lol:
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§ 211
Re: Новый закон по вопросам ЖКХ решит проблему с лифтами - МИР...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.09.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А они там есть или были?

В том то и дело что там их не было.
Теперь вроде как ставят снаружи..
Наверно везде так теперь будет..
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