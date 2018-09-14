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§ NG.kz
Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото памятника Пушкина в Лисаковске в Instagram "НГ" прислала Екатерина.
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§ yudjin
Re: Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5511
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.09.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видимо место для Лисакбатыра освободили - основателя Лисаковска. ;-)
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§ Sniper
Re: Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 466
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.09.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко человека. Ни за что погиб. Мог бы посадить сзади в укрытии за собой хорошего стрелка- киллера. При подъема пистолета Пушкина, этот стрелок ухлопывает Дантеса, как куропатку. Пушкину только остается стрельнуть холостым патроном в падающего дуэлянта.
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§ 211
Re: Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красиво стоит..
А дуэль то тут причем?
Дуэль в связи с переносом должны делать вы сами, но вы ведь не станете и найдете кучу отговорок..
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§ bgb
Re: Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4052
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 15.09.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
яйцо еще не упало, но куча народу уже определила, что внутри была курочка ряба, которая должна была снести золотое яичко...
лишь бы не повторилась карабалыкская история...
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§ юля елиссева
Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1114
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.09.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может в Лисаковске решили восстановить историческую справедливость и поставить памятник Дантесу? Он ведь вышел победителем дуэли!
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§ 211
Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.09.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше богатыри были, не то что нонешнее племя..
Сейчас даже номер телефона личного даешь, чтобы поговорить о накопившихся личных каких то претензиях, у кого они накопились, нет говорят, мы в интернете только можем анонимно и трусливо..
А Пушкин и Дантес были настоящими мужиками, мое почтение..
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