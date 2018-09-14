211 Кого теперь Пушкин вызовет на дуэль? #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4461

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:15 Раньше богатыри были, не то что нонешнее племя..

Сейчас даже номер телефона личного даешь, чтобы поговорить о накопившихся личных каких то претензиях, у кого они накопились, нет говорят, мы в интернете только можем анонимно и трусливо..

А Пушкин и Дантес были настоящими мужиками, мое почтение..