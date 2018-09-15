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§ NG.kz
В Казахстане началась кампания прикрепления к поликлиникам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Процедура проводится каждый год для того, чтобы у граждан была возможность поменять поликлинику, если их не устраивает нынешняя, а у участников рынка, в том числе новых, - получить заказ на обслуживание населения в следующем году.
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§ 211
Re: В Казахстане началась кампания прикрепления к поликлиникам
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4461
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.09.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня на какой то скрининг все зовут и названивают уже месяца два..
Как за здоровьем то следят..
Теперь нужно как то с утра кровь сдать что ли..
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§ Гога
В Казахстане началась кампания прикрепления к поликлиникам
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.09.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И м..у и к-л - с вечера пиво не пей !
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