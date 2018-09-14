elektron Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1920

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:59 Таких активистов под следствие или на проверку адекватности отправлять нужно!

более 20-ти лет назад в Германии тоже были границы. Техника вроде телевизоров, стиралок и холодильников бралась как правило в кредит. Конечно индустриализация, технологии и пр.

Но при создании союза (европейского). после проблем перехода, почти каждый теоретически мог купить, ту или иную технику уже разом. Социальная помощь в 1997-м примерно 400 немецких марок, телевизор от 500-от. Сегодня на одного вроде в районе 420, если не больше, но уже в евриках, а "нормальный телек или холодильник уже от 300-от.

Проблема не в ЕАЭС, а в том куда деньги от ресурсов вбухиваются. Ранее писАл уже, при желании, с такими площадями и территориями "добротной" земли. Могли бы уже не только Белоруссию, но и Голландцев или Турцию ниже пояса опустить...



Но для этого работать реально нано. Лучше и проще создать армию госслужащих, для своих...



[Исправлено: elektron, 15.09.2018 - 08:01]