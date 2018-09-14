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§ NG.kz
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану для спасения собственной экономики и национальной валюты нужно выйти из ЕАЭС. Поддерживаете ли вы эту точку зрения?
Результаты опроса

§ MedVed820607
Re: Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 14.09.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4-Й вариант двухсмыленен. Т.к. вне зависимости от наличия данного союза экономика привязана к России.
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§ Victor Yang
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10926
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.09.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
вне зависимости от наличия данного союза экономика привязана к России.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778822&topic_id=35533&forumid=1#778822

Чисто теоретически, если выйти из союза, поставить опять таможенные посты, ограничить сумму беспошлинного ввоза/вывоза товаров - можно не ориентироваться на рубль при определении стоимости тенге и при цене рубля, скажем, 3 тенге - мало кто поедет в Россию покупать товары, как это было в конце 2014. Правда, тут есть одно "но": российский импорт (а у нас его много) подорожает, и вряд ли наша экономика сильней российской настолько, чтобы тенге крепчал, а рубль падал.
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§ Sniper
Re: Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
Sniper


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Сообщений: 466
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.09.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем вообще спасать свою валюту? Поступить в еврозону, и получить еврики. Вся Европа отказалась от собственной валюты.
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§ yudjin
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
yudjin


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Сообщений: 5511
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.09.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Чисто теоретически, если выйти из союза, поставить опять таможенные посты, ограничить сумму беспошлинного ввоза/вывоза товаров - можно не ориентироваться на рубль


на что же тогда будут ссылаться никчемные теоретики капитаклизма из правительства при очередном обесценивании тенге и росте цен на всё?
А спасать экономику надо развивая собственные промышленность, переработку, сельское хозяйство, а не распродавая якобы инвесторам всю страну и окромя базарной торговли не на что не способны.
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§ Victor Yang
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10926
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.09.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А спасать экономику надо развивая собственные промышленность, переработку, сельское хозяйство

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35533&post_id=778823&order=0&viewmode=flat&pid=778822&forumid=1#778823

Кхм... ты даже не представляешь, насколько это сильный аргумент против ЕАЭС. Ведь у нас стараются поддержать всё это - даже грант в 3 млн можно получить на основные средства производства. А получается вот что: плотность населения у нас маленькая, а у производства есть особенность - чем выше на нем производительность, т.е., единиц продукции в единицу времени, тем ниже себестоимость продукции. Открывать высокопроизводительные производства (простите за тавтологию) - возникает вопрос: куда сбывать? Для экспорта нужно очень много усилий. Открывать низкопроизводительные производства - себестоимость будет высокая, и выйти с ней на рынок будет тяжело. Как выход для этого - как раз перестать принимать участие в ЕАЭС, чтобы импортные товары стоили ещё дороже - тогда и отечественное производство пойдёт. Как-то так.
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§ Обликоморале
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
Обликоморале


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Сообщений: 6012
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
чтобы импортные товары стоили ещё дороже - тогда и отечественное производство пойдёт. Как-то так.

Интересно, а к чему это приведет? :lol:
К тому, что качественный импорт, даже из стран бывшего СССР станет недоступен большинству населению. Back in the USSR ? Только в его более уродливых формах.
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§ Victor Yang
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10926
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.09.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
К тому, что качественный импорт, даже из стран бывшего СССР станет недоступен большинству населению.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778855&topic_id=35533&forumid=1&1536993267

Ну не настолько всё плохо. Думаю, импорт будет процентов на 20 дороже, если вообще будет дороже.
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§ elektron
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таких активистов под следствие или на проверку адекватности отправлять нужно!
более 20-ти лет назад в Германии тоже были границы. Техника вроде телевизоров, стиралок и холодильников бралась как правило в кредит. Конечно индустриализация, технологии и пр.
Но при создании союза (европейского). после проблем перехода, почти каждый теоретически мог купить, ту или иную технику уже разом. Социальная помощь в 1997-м примерно 400 немецких марок, телевизор от 500-от. Сегодня на одного вроде в районе 420, если не больше, но уже в евриках, а "нормальный телек или холодильник уже от 300-от.
Проблема не в ЕАЭС, а в том куда деньги от ресурсов вбухиваются. Ранее писАл уже, при желании, с такими площадями и территориями "добротной" земли. Могли бы уже не только Белоруссию, но и Голландцев или Турцию ниже пояса опустить...

Но для этого работать реально нано. Лучше и проще создать армию госслужащих, для своих...

[Исправлено: elektron, 15.09.2018 - 08:01]
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§ Victor Yang
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10926
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.09.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
с такими площадями и территориями "добротной" земли.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35533&post_id=778887&order=0&viewmode=flat&pid=778855&forumid=1#778887

Я тебя умоляю - 36% - пустыня и 18% - полупустыня. Маленькая плотность населения РК - это его проблема - тут об эффективной транспортной системе говорить не приходится.
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§ elektron
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я тебя умоляю - 36% - пустыня и 18%Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778890&topic_id=35533&forumid=1#778890

А остальное? Не вникая в подробности. Кто хочет, тот сделает, а кто нет, всегда найдёт 1000 отговорок! ;-)
Теже простые производства, тех же холодильников и прочей техники, организовать при желании не сложно. Учитываю уровень ЗП КЗ легко можно создать конкуренцию той же РФ и пр. ка то так...
С твоими аргументами и Канада должна была остаться страной нищебродов, там кроме полезных ископаемых, на которых они поднялись, ведь тоже не было.... Всё ручёнками и головами своими создавали

[Исправлено: elektron, 15.09.2018 - 08:29]
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§ Victor Yang
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10926
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.09.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
С твоими аргументами и Канада должна была остаться страной нищебродов, там кроме полезных ископаемых, на которых они поднялись, ведь тоже не было.... Всё ручёнками и головами своими создавали

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778894&topic_id=35533&forumid=1#778894

Так сколько времени у них на создание ушло?
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§ elektron
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так сколько времени у них на создание ушло?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35533&post_id=778894&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1#778894

Не в курсе, не виковал ещё! ;-) Но народ туда едет, два или три гос. языка. То есть совсем другая, не "ограниченная" политика. Давшая свои результаты. А чем может КЗ похвастать, за весь период "независимости"? Армией гос. служащих и хамскими полицаями? :-x Не убедительно...
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