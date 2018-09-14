pro100tak Re: «Передал мне напильник и перчатки для ограбления», - на... #6





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Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 22:44 "Да сейчас, мне кажется, полгорода так двигается, - ответил Зинин. - Сейчас же модно, престижно с операми идти в одну ногу."

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32297?1536942634

"...принимаются жесткие меры реагирования вплоть до увольнения сотрудников", - сказал министр на пресс-конференции СЦК.

Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glava-mvd-otvetil-na-kritiku-kazahstantsev-353557/

Не ко всем принимаются. Ельтузеров еще в Южном? Для усиления? Надеюсь, есть в полиции кто реально работает, а вот с кем-то из ментов ворам модно и престижно иметь дела. Это уже, к сожалению, аксиома. Грузинский сценарий у нас не реален. Но вывести всех оборотней на чистую воду давно уж надо.