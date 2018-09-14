211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13294





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4451

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:10 Цитата: Сыкымы:

Как зачал-то - хоть помнишь? Или тоже "по синьке"? Ты-то спрыгнешь, а ей всю жизнь -



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778774&topic_id=29403&forumid=2#778774 Как зачал-то - хоть помнишь? Или тоже "по синьке"? Ты-то спрыгнешь, а ей всю жизнь -Источник:

У тю тю какой...

И все тебе интересно..

Ну а насчет спрыгну, да, не доживу..

А для этого и отдаю весь свой небольшой бизнес ей и ребенку..