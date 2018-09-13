Цитата: elektron:

А знал многих не курящих, в том числе и родственников, не курили. Но умерли раньше, а дядя так вообще никокда не курил, но умер от рака лёгких в 54 года вроде.

То есть, если бы они курили, то прожили бы гораздо дольше?

Это как в анекдоте:

Берут у 100-летнего деда интервью как он прожил так долго:

— Что, нужно делать чтобы так долго прожить?

— Я не пью не курю и с женщинами не общаюсь.

— А что это за шум за стеной?

— Да это мой старший брат опять нажрался и с девками развлекается.