alex_60 Антифлуд для адекватныхъ. #350





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1206

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:18 Цитата: Обликоморале:

С днем знаний штоле!!!



что то с утра только продавцов цветов видел на улицах.

в двенадцать что ли , не как у людей , у девять было всегда.