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≡ «Передал мне напильник и перчатки для ограбления», - на процессе по делу об организации кражи полицейским допросили свидетелей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Передал мне напильник и перчатки для ограбления», - на процессе по делу об организации кражи полицейским допросили свидетелей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33693
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двух свидетелей по делу об организации кражи, в которой подозревается оперуполномоченный Южного отдела УВД Костаная Женис УМИРБАЕВ, допросили в городском суде № 2 сегодня, 14 сентября.
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§ 211
Re: «Передал мне напильник и перчатки для ограбления», - на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4449
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
У воров нет ни чести и ни совести в наше время..
Представляю какого нибудь вора которого игрант Антонио Бандерас или Аль Пачино, они бы наверно грабанули и кинули полицейского..
Чтобы он смог сделать, заявить что ли?
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§ drakon
Re: «Передал мне напильник и перчатки для ограбления», - на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14538
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
они бы наверно грабанули и кинули полицейского..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32297

Марик вот тебе ответ
Побоялся за свою жизнь, что меня просто уроют потом и все.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32297
И кто кого кинет первым... :lol: Прав тот, кто первым - сдаст... :-o
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§ 211
«Передал мне напильник и перчатки для ограбления», - на процессе по делу об организации кражи полицейским допросили свидетелей
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4449
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше вор вора Уважал, а сейчас вот доносят на своего же так сказать коллегу..
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* Обликоморале
«Передал мне напильник и перчатки для ограбления», - на процессе по делу об организации кражи полицейским допросили свидетелей
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6006
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ахаха.
О каких тут "ворах" и уважение речь?
Оцифрованный усё попутал.
Ты и сам поди с такими "ворами" общался раньше, за которых тут пафосно вещал временами ? :lol:
Когда это менты ворами стали? :lol:
бугага...
Ты сделал мой день! СПС. 8-)

[Исправлено: Обликоморале, 14.09.2018 - 21:08]
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