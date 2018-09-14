drakon Re: «Передал мне напильник и перчатки для ограбления», - на... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14538

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:52 Цитата: 211:

они бы наверно грабанули и кинули полицейского..



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32297 они бы наверно грабанули и кинули полицейского..Источник:

Марик вот тебе ответ

Побоялся за свою жизнь, что меня просто уроют потом и все.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32297

И кто кого кинет первым... Прав тот, кто первым - сдаст...