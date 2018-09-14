/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Личные вещи жильцов горели в подвале одной из многоэтажек Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Личные вещи жильцов горели в подвале одной из многоэтажек Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33693
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около 20.01 вчера, 13 сентября, в многоэтажке по ул. Уральской, 6, в подвале вспыхнуло пламя. Как позже выяснили приехавшие на место пожарные, это горело имущество жильцов.
Читать новость

§ 211
Re: Личные вещи жильцов горели в подвале одной из многоэтажек...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4449
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вещи преют, горят..
Их едят мыши и блохи там..
Что за люди в том доме живут?
Профайл

§ Сыкымы
Re: Личные вещи жильцов горели в подвале одной из многоэтажек...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.09.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Что за люди в том доме живут?

На свой подвал посмотри, потом этот вопрос задай - себе.
Профайл

§ 211
Личные вещи жильцов горели в подвале одной из многоэтажек Костаная
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4449
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
На свой подвал посмотри, потом этот вопрос задай - себе.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778820&topic_id=35531&forumid=1#778820

У нас слава Богу не хранят свои личные интимные вещи среди клопов и тараканов вместе с каким то общаковскими вещами..
У меня есть для вещей два гаража и дача, везде есть погреба..
Так что ты не по адресу..
Профайл

§ Menden1968
Re: Личные вещи жильцов горели в подвале одной из многоэтажек...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вещи преют, горят..
Их едят мыши и блохи там..
Что за люди в том доме живут?

Марик когда я там жил в переулке Уральском мы
Профайл

§ Menden1968
Re: Личные вещи жильцов горели в подвале одной из многоэтажек...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вещи преют, горят..
Их едят мыши и блохи там..
Что за люди в том доме живут?

Марик когда я там жил в переулке Уральском мы там все от мала до велика блох мышей и тараканов разводили правда не в подвалах а рядом лог у нас был вот там мы и разводили.Правда зимой его снегом засыпало но мы их утепляли.Весной лог водой наполнялся и мы животный мир поднимали на верх чтоб его не затопило и не мешал нам на плотах кататься.Наш дом один из первых построили этот который подгорел позже,когда его заселили мы им сказали будете тоже разводить этот животный мир здесь все этим занимаются если нет то жизни вам здесь не будет.Я вот в том году был спрашивал разводят или нет ? Некому теперече этим заниматся кто помер кто уехал сторожил не осталось некому заниматься этим благородным делом.Да и лог наш эта триклятая Ирина и К засыпала.А эти видать соблюдают наши традиции Переулоуральские ....молодцы
Профайл

§ 211
Личные вещи жильцов горели в подвале одной из многоэтажек Костаная
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4449
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
эти видать соблюдают наши традиции Переулоуральские ....молодцы

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778837&topic_id=35531&forumid=1#778837

То то..
От традиций можно и не отказываться, но хранить личные интимные вещи вместе с преющим как раньше деревнях навоз, мусором и с другими вещами соседей это еще и негигиенично..
Кто знает кто этим веником терся там же в подвале?
По моему это как то даже брезгливо несколько..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Обликоморале

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 249
Пользователей: 1
Всего: 250

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх