Menden1968 Re: Личные вещи жильцов горели в подвале одной из многоэтажек... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 63

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:21 Вещи преют, горят..

Их едят мыши и блохи там..

Что за люди в том доме живут?



Марик когда я там жил в переулке Уральском мы там все от мала до велика блох мышей и тараканов разводили правда не в подвалах а рядом лог у нас был вот там мы и разводили.Правда зимой его снегом засыпало но мы их утепляли.Весной лог водой наполнялся и мы животный мир поднимали на верх чтоб его не затопило и не мешал нам на плотах кататься.Наш дом один из первых построили этот который подгорел позже,когда его заселили мы им сказали будете тоже разводить этот животный мир здесь все этим занимаются если нет то жизни вам здесь не будет.Я вот в том году был спрашивал разводят или нет ? Некому теперече этим заниматся кто помер кто уехал сторожил не осталось некому заниматься этим благородным делом.Да и лог наш эта триклятая Ирина и К засыпала.А эти видать соблюдают наши традиции Переулоуральские ....молодцы