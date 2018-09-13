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§ NG.kz
Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33693
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В акимате Астаны замену государственного транспорта на такси объяснили экономией средств. В связи с этим «НГ» поинтересовалась у чиновников акимата Костаная - планируют ли они последовать примеру столичных коллег.
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§ Sniper
Re: Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 466
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.09.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас эту идею невозможно осуществить. Не найдут они два десятка таксистов, имеющих патенты. Подъезжают по вызову. У одного багажник заполнен 70 литровым балонном. У второго лежит грязная запаска. Третий положил дачный набор.
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§ Сыкымы
Re: Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате...
Сыкымы


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Сообщений: 450
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.09.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
У одного багажник заполнен 70 литровым балонном. У второго лежит грязная запаска. Третий положил дачный набор.

Им на работу ездить надо, а не на дачу/с дачи. Максимум папка/портфель в руках.
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§ 211
Re: Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4449
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.09.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь их жыпы еще и в сохранности будут, а на такси собираются в целом выделить по стране 22 миллиарда тенге по моему..
Неплохо..
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§ Trueman4400
Re: Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 14.09.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже 100 раз это обсуждали. На велосипеды надо пересесть и и в командировку в Жангельды или другой район ехать. Время в пути будет долгое, но транспорт дешевый!
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§ Trueman4400
Re: Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 14.09.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотим эффективности от чиновников? так любая эффективность зависит от имеющихся ресурсов. Надо понимать, что тот пласт задач, которые они решают и решение которых требует общество предполагает их мобильность. При этом необходимо учесть то же расстояние. В Германии, Франции между населенными пунктами оно от силы 30-20 км, у нас до 500 достигает. Из этого и надо исходить. Спорный момент в другом, какой класс машины использовать при этом. К примеру, 6 машин "повышенного среднего класса" - таков средний автопарк немецкого министерства.
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§ Трэвэл
Re: Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате...
Трэвэл


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Сообщений: 64
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.09.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Им на работу ездить надо, а не на дачу/с дачи. Максимум папка/портфель в руках.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32282?1536901655

Интересно, а вас бы такое такси устроило, с грязным салоном и посторонними предметами?
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§ Трэвэл
Re: Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате...
Трэвэл


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Сообщений: 64
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.09.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в последнее время заметил, что такси подъезжает уже с какими-то пассажирами... Видите ли, нам по пути же... Что за бред вообще? Если честно, таксисты у нас уже обнаглели.
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§ Букет счастья
Re: Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате...
Букет счастья


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Сообщений: 2
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 14.09.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое такси... о чем вы? Скорее на вертолеты пересядут, совсем недавно была статья в которой активно обсуждали необходимость покупки вертолета
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§ Sniper
Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате Костаная
Sniper


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Сообщений: 466
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.09.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Видите ли, нам по пути же... Что за бред вообще? Если честно, таксисты у нас уже обнаглели.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778796&topic_id=35522&forumid=1#778796

дайте им четвертую или третью часть стоимости проезда. Раньше счетчик делился поровну. Или откажитесь от поездки. Вызовите при нем другое такси.
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§ Дарвин
Re: Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате...
Дарвин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 20.08.13
Отправлено: 14.09.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если нашим акимам в районах нужны машины с высокой посадкой из-за того что дороги в этих районах плохие, то почему бы не иметь два автомобиля: одна НИВА для поездок за территорию райцентра, а другую седан бизнес-класса, которую у нас собирают (Шкода суперб например).
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§ 211
Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате Костаная
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4449
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Уже несколько новых такси открываются и открывают их чиновники..
На бюджетные миллиарды в такси закупаются новые майбахи, лексусы, фантомы и прочие таксисткие автомобили..
Особой популярностью среди таксистов будут пользоваться мерседесы Жи класса..
Во избежание непрофессионализма нанятых водятелов, чиновники обязуются за отдельную плату круглосуточно возить сами себя..
Вот шашечки только туда дорисуют и наставят счетчики..
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