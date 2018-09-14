Victor Yang Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану... #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10922

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:08 Цитата: yudjin:

А спасать экономику надо развивая собственные промышленность, переработку, сельское хозяйство



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35533&post_id=778823&order=0&viewmode=flat&pid=778822&forumid=1#778823 А спасать экономику надо развивая собственные промышленность, переработку, сельское хозяйствоИсточник:

Кхм... ты даже не представляешь, насколько это сильный аргумент против ЕАЭС. Ведь у нас стараются поддержать всё это - даже грант в 3 млн можно получить на основные средства производства. А получается вот что: плотность населения у нас маленькая, а у производства есть особенность - чем выше на нем производительность, т.е., единиц продукции в единицу времени, тем ниже себестоимость продукции. Открывать высокопроизводительные производства (простите за тавтологию) - возникает вопрос: куда сбывать? Для экспорта нужно очень много усилий. Открывать низкопроизводительные производства - себестоимость будет высокая, и выйти с ней на рынок будет тяжело. Как выход для этого - как раз перестать принимать участие в ЕАЭС, чтобы импортные товары стоили ещё дороже - тогда и отечественное производство пойдёт. Как-то так.