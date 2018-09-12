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§ NG.kz
Замочите сало
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33690
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свиное сало - один из моих любимых продуктов. Всегда есть в холодильнике. И было. Солила и ела его задолго до того, как врачи взялись реанимировать репутацию сала. Раньше его обвиняли в крайней вредности, возлагали на этот продукт ответственность за склонность граждан к ожирению, к заболеваниям сердца. Потом отступили и сказали, что сало в меру очень полезно. Будем есть.
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§ Сыкымы
Re: Замочите сало
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.09.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Нет общей посуды, поварешки, нет самого процесса наконец..

Не видишь, чтоле? Дощечка - на подоконнике, походный вариант. Может, там ремонт на кухне... А свой бардак ток ты выкладывать здесь - мастер. 8-)
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§ 211
Замочите сало
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Не видишь, чтоле? Дощечка - на подоконнике, походный вариант. Може

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778815&topic_id=35512&forumid=1#778815

Ты давай не сочиняй..
Походный..
Может, а может..
А не может..
Где газплита, где столешня, где ножи, вилки, топоры, если нужно?
Мне этот план подоконника зачем?
Вот я и говорю, на картинке иллюстративное фото подоконника в каком нибудь кафе..
Ибо на нем не готовят ну никак..
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§ Сыкымы
Re: Замочите сало
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.09.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты давай не сочиняй..
Походный..
Может, а может..
А не может..
Где газплита, где столешня, где ножи, вилки, топоры, если нужно?
Мне этот план подоконника зачем?

Шо, опять сковородкой по голове прилетело? Чёт часто в последнее время... Ничё не попутал, дядя?
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Страница 2 из 2«12
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