Menden1968 Пожар в переулке Уральском #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 60

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:05 Я то думал что переулок Уральский что то темное, в каком то томном лабиринте, где ночами воют совы и слышится крекет или как его там лягушек...



Ты уже стар и слух у тебя плох,я этот крекет , вой сов и как лягушки квакают здесь в фатерлянде слышу. А как приезжаю в этот тОмный переулок аш сердце надрывается.Я там вырос в этом тОм томном переулке и в моё детство бомжи там не шастали а сейчас как приезжаю утром выхожу на былкон или прохожу мимо контейнеров обязательно кто то капошиться.......что поделаешь времена меняются не всё вечно......Слава Богу что не в маём доме пожар а то у меня там ещё родствинники дальние и друзья живут.