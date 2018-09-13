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§ NG.kz
Пожар в переулке Уральском
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33690
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео пожара по адресу переулок Уральский, 6 в "НГ" прислали подписчики в Instagram.
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§ drakon
Re: Пожар в переулке Уральском
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14537
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
БОМЖи - наверное грелись. Отопления то нет ещё... :lol:
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§ 211
Re: Пожар в переулке Уральском
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.09.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то думал что переулок Уральский что то темное, в каком то томном лабиринте, где ночами воют совы и слышится крекет или как его там лягушек...
Вспомнился Третьяков, ведь у нас стрела была именно там...
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§ Menden1968
Пожар в переулке Уральском
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то думал что переулок Уральский что то темное, в каком то томном лабиринте, где ночами воют совы и слышится крекет или как его там лягушек...

Ты уже стар и слух у тебя плох,я этот крекет , вой сов и как лягушки квакают здесь в фатерлянде слышу. А как приезжаю в этот тОмный переулок аш сердце надрывается.Я там вырос в этом тОм томном переулке и в моё детство бомжи там не шастали а сейчас как приезжаю утром выхожу на былкон или прохожу мимо контейнеров обязательно кто то капошиться.......что поделаешь времена меняются не всё вечно......Слава Богу что не в маём доме пожар а то у меня там ещё родствинники дальние и друзья живут.
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§ 211
Пожар в переулке Уральском
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
моё детство бомжи там не шастали а сейчас как

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778824&topic_id=35524&forumid=1#778824

Вот не надо только сочинять..
КСК и район ДК Строитель не предлагать, помнишь?
Так вот, Уральские переулки даже и за районы не считали..
Потому как там полный провал был..
Сродни нашей Уской..
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