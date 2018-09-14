211 Личные вещи жильцов горели в подвале одной из многоэтажек Костаная #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4442

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:21 Цитата: Сыкымы:

На свой подвал посмотри, потом этот вопрос задай - себе.





Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778820&topic_id=35531&forumid=1#778820 На свой подвал посмотри, потом этот вопрос задай - себе.Источник:

У нас слава Богу не хранят свои личные интимные вещи среди клопов и тараканов вместе с каким то общаковскими вещами..

У меня есть для вещей два гаража и дача, везде есть погреба..

Так что ты не по адресу..