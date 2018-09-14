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§ NG.kz
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33690
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану для спасения собственной экономики и национальной валюты нужно выйти из ЕАЭС. Поддерживаете ли вы эту точку зрения?
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§ MedVed820607
Re: Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 14.09.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4-Й вариант двухсмыленен. Т.к. вне зависимости от наличия данного союза экономика привязана к России.
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§ Victor Yang
Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10921
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.09.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
вне зависимости от наличия данного союза экономика привязана к России.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778822&topic_id=35533&forumid=1#778822

Чисто теоретически, если выйти из союза, поставить опять таможенные посты, ограничить сумму беспошлинного ввоза/вывоза товаров - можно не ориентироваться на рубль при определении стоимости тенге и при цене рубля, скажем, 3 тенге - мало кто поедет в Россию покупать товары, как это было в конце 2014. Правда, тут есть одно "но": российский импорт (а у нас его много) подорожает, и вряд ли наша экономика сильней российской настолько, чтобы тенге крепчал, а рубль падал.
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