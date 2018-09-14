Victor Yang Гражданский активист Мухтар Тайжан заявил, что Казахстану... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10921

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:27 Цитата: MedVed820607:

вне зависимости от наличия данного союза экономика привязана к России.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778822&topic_id=35533&forumid=1#778822 вне зависимости от наличия данного союза экономика привязана к России.Источник:

Чисто теоретически, если выйти из союза, поставить опять таможенные посты, ограничить сумму беспошлинного ввоза/вывоза товаров - можно не ориентироваться на рубль при определении стоимости тенге и при цене рубля, скажем, 3 тенге - мало кто поедет в Россию покупать товары, как это было в конце 2014. Правда, тут есть одно "но": российский импорт (а у нас его много) подорожает, и вряд ли наша экономика сильней российской настолько, чтобы тенге крепчал, а рубль падал.