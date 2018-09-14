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§ NG.kz
Личные вещи жильцов горели в подвале одной из многоэтажек Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33690
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около 20.01 вчера, 13 сентября, в многоэтажке по ул. Уральской, 6, в подвале вспыхнуло пламя. Как позже выяснили приехавшие на место пожарные, это горело имущество жильцов.
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§ 211
Re: Личные вещи жильцов горели в подвале одной из многоэтажек...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4438
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вещи преют, горят..
Их едят мыши и блохи там..
Что за люди в том доме живут?
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§ Сыкымы
Re: Личные вещи жильцов горели в подвале одной из многоэтажек...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.09.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Что за люди в том доме живут?

На свой подвал посмотри, потом этот вопрос задай - себе.
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