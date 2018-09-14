Сыкымы Re: Средний размер пенсии в 2019 году в Казахстане увеличится на... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 449

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:33 Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32286 "Расходы соцблока в трёхлетнем периоде составят 15,4 трлн тенге, из них на 2019 год – 4,7 трлн тенге, или 44,1 % от общего объёма расходов. Источник:

Хм, странно... 4,7 трлн от 15,4 трлн составляют 30,52%. Мож, я не так считаю...