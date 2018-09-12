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§ NG.kz
Замочите сало
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33690
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свиное сало - один из моих любимых продуктов. Всегда есть в холодильнике. И было. Солила и ела его задолго до того, как врачи взялись реанимировать репутацию сала. Раньше его обвиняли в крайней вредности, возлагали на этот продукт ответственность за склонность граждан к ожирению, к заболеваниям сердца. Потом отступили и сказали, что сало в меру очень полезно. Будем есть.
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§ drakon
Re: Замочите сало
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14537
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дора, нехорошо издеваться над - людьми... :lol: :oops:
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§ 211
Re: Замочите сало
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4438
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сало на картинке из интернета конечно красивое..
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§ drakon
Замочите сало
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14537
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,не думаю, что из интернета... :lol:
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§ 211
Замочите сало
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4438
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,не думаю, что из интернета...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778629&topic_id=35512&forumid=1#778629

Ну там нет никогда общего одного плана.
Нет общей посуды, поварешки, нет самого процесса наконец..
Если варю я, то я достаточно показываю, что я это делаю у себя дома, а не в каком нибудь ресторанчике или в кафе у знакомой поварихи..
Журналисты часто этим грешат, которые освещают новости едальни..
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§ Vital
Re: Замочите сало
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6169
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сало и в правду красивое. Огурчик , лучек, рюмка. Все как я люблю.)))
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§ drakon
Замочите сало
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14537
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Все как я люблю.)))

Мне кажется, что к луку, соли не хватает... :lol:
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§ Trueman4400
Re: Замочите сало
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 13.09.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И рюмочку заменить можно))))) с нужным к салу напитком!
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§ maxsaf
Re: Замочите сало
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.09.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне кажется, что к луку, соли не хватает...

А к соли - хлебушка. А еще, как вариант, с тарелкой борща, но тогда огурцы выпадают из натюрморта. Огурцы можно потом с селедкой и молоком заточить :lol:
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* Букет счастья
Re: Замочите сало
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 13.09.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все таки сало заливать нужно холодной водой или горячей?
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§ Дора ГОЛОДНАЯ
Re: Замочите сало
Дора ГОЛОДНАЯ


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 13.09.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Букет счастья:
все таки сало заливать нужно холодной водой или горячей?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=634&storyid=24639

Холодной. Когда делаете рассол, можете пользоваться теплой или горячей водой, так соль быстрее растворяется. Остынет рассол и заливайте сало
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§ 211
Re: Замочите сало
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4438
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.09.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дора ГОЛОДНАЯ:

Я наконец то рад, что Дора Г.. с больших буков вышла из своей тени и готова что то подсказывать или рассуждать..
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§ Обликоморале
Замочите сало
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6004
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.18 - 04:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
нехорошо издеваться над - людьми...

Дора не виновата, что в Германии с настоящим салом проблемы.
Давно бы свинюшку завел ( опыт думаю есть).
Сам бы салом баловался и соседей по коммуне вовсю потчевал.
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§ Обликоморале
Замочите сало
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6004
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.18 - 05:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не удержался, подразнить еще Дракошу .
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§ Сыкымы
Re: Замочите сало
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.09.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне кажется, что к луку, соли не хватает...

Огурчики - малосольные, сало - солёное. А вот кусочка чёрного хлеба точно - не хватает. :-)
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