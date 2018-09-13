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Обликоморале:
Например, мусор с балконов, форточек, окон периодически падает на бренную землю.
Ну его же не поджигают, когда выбрасывают. Уже это ставит его немного выше по рейтингу, чем выбрасывание горящих окурков.
Цитата:
Обликоморале:
Авто коптят в разы вреднее сигареток.
Очень нравятся такие аргументы. Типа: "Да я всего одну елку спилил, знаете сколько их пилят лесозаготовители!" Или: "Да че, я всего пару бутылок выкинул в лесу, там знаете какие кучи мусора!" Каждый человек сам себе всегда найдет оправдание. Каждый же внутри себя чистый ангел, по сравнению с окружающими чертями.
Если уж приводить пример в оправдание курильщиков, то например такой: "Табак когда растет, поглощает углекислый газ и выделяет кислород, тем самым компенсируя урон, наносимый его сжиганием курильщиками"
Цитата:
Обликоморале:
Убойно вонючие духи
Это типа как ужасно хороший фильм?