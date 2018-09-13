/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Запретить курение на улицах собираются в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33688
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас курение на улице в Казахстане разрешено. Употреблять табачные изделия запрещается только в определенных местах, указанных в статье "Профилактика и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя".
Читать новость

§ Обликоморале
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6004
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.18 - 04:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да нет, тут в принципе сложнее всё конечно

Ну да, ну да.
Вот она немецкая толерантность..
:lol:
И нашим и вашим.
Профайл

§ Маркс
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 14.09.18 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ну жди, когда под каждым балконом полицая поставят или камеру.

Да, пожалуй, камеры это единственный выход. Можно было еще на каждую камеру устанавливать пушечку с ... хотя бы несмываемой краской, чтобы можно было моментально наказывать провинившихся.
Цитата:
Сыкымы:
Так и ждём всю жизнь, когда кто-то сделает мусорящим замечание. Кто-то, но не я...
А ты сам попробуй - для начала.

Напомнило: "Брось все, возьми посох свой и иди за мной!" Таким макаром у нас скоро работать и отдыхать некому будет, все станут пилигримами, начнут ходить по квартирам, читать проповеди о вреде бросания горящих бычков на чужие балконы и замусоривания подбалконных территорий. Станут изгонять никотиновых бесов из прокуренных организмов. Так что, товарищ, готовь котомку и в путь! Сыкымы зовет!
Профайл

§ Маркс
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 14.09.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Например, мусор с балконов, форточек, окон периодически падает на бренную землю.

Ну его же не поджигают, когда выбрасывают. Уже это ставит его немного выше по рейтингу, чем выбрасывание горящих окурков.
Цитата:
Обликоморале:
Авто коптят в разы вреднее сигареток.

Очень нравятся такие аргументы. Типа: "Да я всего одну елку спилил, знаете сколько их пилят лесозаготовители!" Или: "Да че, я всего пару бутылок выкинул в лесу, там знаете какие кучи мусора!" Каждый человек сам себе всегда найдет оправдание. Каждый же внутри себя чистый ангел, по сравнению с окружающими чертями.

Если уж приводить пример в оправдание курильщиков, то например такой: "Табак когда растет, поглощает углекислый газ и выделяет кислород, тем самым компенсируя урон, наносимый его сжиганием курильщиками"
Цитата:
Обликоморале:
Убойно вонючие духи

Это типа как ужасно хороший фильм?
Профайл

§ Маркс
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 14.09.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А знал многих не курящих, в том числе и родственников, не курили. Но умерли раньше, а дядя так вообще никокда не курил, но умер от рака лёгких в 54 года вроде.

То есть, если бы они курили, то прожили бы гораздо дольше?
Это как в анекдоте:
Берут у 100-летнего деда интервью как он прожил так долго:
— Что, нужно делать чтобы так долго прожить?
— Я не пью не курю и с женщинами не общаюсь.
— А что это за шум за стеной?
— Да это мой старший брат опять нажрался и с девками развлекается.
Профайл

§ elektron
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1914
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.09.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
То есть, если бы они курили, то прожили бы гораздо дольше?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778788&topic_id=35516&forumid=1&1536897900

Можно и как в анекдоте. А вообще то это я к тому, что не стОит, как это принято, всё на "вредные" привычки валить. Что одному в пользу, другому яд.
Злоупотребление не важно чем, тем же самым "здоровым" питанием, может также навредить лишним весом и как вытикающие - гипертония, диабет и пр. и без сигарет. Уровень культуры и уважение к другим, поднимать нужно. 8-) :-P
Профайл

* 211
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4438
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну Караван пишет..
Идем дальше, кроме курения предлагается..

«В случае отказа от прививок людей следует не только штрафовать, но и подвергать насильственной вакцинации. Кроме всего прочего, мы должны штрафовать людей за то, что они плохо питаются и одеваются, редко моются и носят слишком длинные волосы. Дело в том, что от плохого питания слабеет иммунитет, грязная одежда становится разносчиком инфекций, а длинные волосы – благодатная почва для вшей и прочих паразитов. В результате такой беспечности государство тратит больше средства для восстановления здоровья своих граждан», — предлагают общественники.
Профайл

* 211
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4438
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого..

Особое внимание авторы проекта обратили на необходимость сбривать волосы в интимных местах. По их мнению, именно здесь часто локализуется вредоносная фауна и флора. Они уверены, что это стало одной из главных причин импотенции и бесплодия казахстанцев.

Ученые направили письма депутатам Парамента, а также министру МВД К. Касымову и Генеральному прокурору К. Кожамжарову с просьбой

Сегодня не первое апреля?
Профайл

* drakon
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14537
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это опять наверное СМК?... :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: 211, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 238
Пользователей: 1
Всего: 239

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх