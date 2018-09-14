bgb Re: За незаконно размещенную рекламу в соцсетях наказали ДВД... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4050

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:29 Цитата: Victor Yang:

И где тут реклама? Разве что на картинке, а без неё, интересно, та же история была бы? А когда минздрав рекомендует делать прививки от конкретной болезни - это не реклама?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32294 И где тут реклама? Разве что на картинке, а без неё, интересно, та же история была бы? А когда минздрав рекомендует делать прививки от конкретной болезни - это не реклама?Источник:

вы делаете скоропалительные выводы.

в данном случае газета нг прикрыла текст с названием предприятия-установщика, чтобы самой не нарушить закон.

а минздрав нарушит, если создаст частные предприятия по осуществлению данных услуг (прививки) и направляли именно к ним.