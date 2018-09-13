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§ NG.kz
«Молюсь на чужую корову...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33688
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 сентября худая темная Цыганка уныло стояла на пустыре за домом, привязанная к колышку. Все тело коровы в шишках-нодулах. На один глаз ослепла, из него сочится гной, второй пока видит, но из него тоже течет. Потянешься погладить - шарахается, боится, что будут делать уколы. В пятидесяти метрах от матери привязана телочка, тоже с похожими проявлениями. Хозяйка животных считает, что они - во всяком случае корова - в таком состоянии по вине ветеринарных врачей.
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§ bgb
Re: «Молюсь на чужую корову...»
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4050
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.09.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо самих этих ветеринаров уколоть этой вакциной!
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* 211
Re: «Молюсь на чужую корову...»
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4438
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жестко..
Наверняка тут что то нечисто, кому то в колбасный цех требуется немного мяса по низкой цене..
Вообще нужно проводить уголовное расследование..
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