NG.kz «Молюсь на чужую корову...»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:14 7 сентября худая темная Цыганка уныло стояла на пустыре за домом, привязанная к колышку. Все тело коровы в шишках-нодулах. На один глаз ослепла, из него сочится гной, второй пока видит, но из него тоже течет. Потянешься погладить - шарахается, боится, что будут делать уколы. В пятидесяти метрах от матери привязана телочка, тоже с похожими проявлениями. Хозяйка животных считает, что они - во всяком случае корова - в таком состоянии по вине ветеринарных врачей.

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